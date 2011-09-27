Новости на сельскохозяйственную тематику

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Требуется автор новостей на тему сельского хозяйства. Только компетентные в теме люди.

1 новость ежедневно, на длительный срок (минимум 2 месяца).

Независимо от регалий всем кандидатам нужно выполнить тестовое задание. Тема одна для всех: "цена на зерно". Размер от 1к.

Неважно, рерайт это или копирайт, но уникальность не ниже 97% по Etxt Антиплагиат http://www.etxt.ru/antiplagiat/

Готовое тестовое задание и свои пожелания по оплате отправляем на почту [email protected]

14 лет назад
Yu-web
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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