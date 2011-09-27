Статьи, обзоры, новости про андроид

Нужно написать парочку статей про ОС андроид 2.2., 2.3. (краткий обзор: дата выхода, кодовое название, цифровая версия, основные фишки, нововедения, улучшения.) Объем чтоб раскрыть тему, но без воды.

Тексты должны быть интересными, а не сухими фактами.

В идеале ищем человека на постоянку. Тематика: андроид устройста, андроид софт, новости андроид.

В день нужно писать по 3 текста, к примеру 1 новость, описание одного устройства андроид ( обзор, 1500-2000 символов) главное раскрыть суть, и описание одной программы с маркета.

Желательно чтоб Вы имели смартфон на андроиде, чтоб писали с пониманием и могли посмотреть описываемую программу у себя на телефоне.

Также было бы супер если бы Вы были фаном Андроида. Тогда мы быстро найдем общий язык.

Знание технического английского, так все новости в первоисточнике появляться на английском.

Предлагайте оклад в месяц. И цену за 1000 знаков при постатейной работе.

Преимущество постоянной работе.

P.S. Отписывайтесь пожалуйста про опыт использования андроид телефонов, если таковой есть. Такие кандидаты будут иметь приоретет!