Копирайтинг/рерайтинг

Требуется помощь в написании статей.

Указывайте пожалуйста желаемую форму оплаты (мне удобно через Приват-24), сроки и стоимость за 1000 симв. без пробелов.

Основные требования:

уникальность

статья должна быть простой и легко читаться

При не выполнении в оговоренные сроки и отсутствии связи - напишу негативный отзыв.

По срокам - чем быстрее тем лучше - но указывайте реальный срок.

будет большой плюс если специалист понимает тематику - не будет технических ляпов и таким образом потратите меньше своего времени и меньше заберете у меня.

более подробная информация в прикрепленном файле.