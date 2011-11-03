Качественный рерайт, тематика кошки

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Завершен19 заявок404 просмотра

Нужен качественный рерайт новостей и статей про кошек. Сайт будет наполнятся постепенно, планирую заказывать ~ по 20К символов 2 раза в мес. Важен опыт работы в данной тематике. Общение по e-mail, оплата WMZ/WMR по факту. Оставляйте предложения с ценой и сроками за 20К симв.

14 лет назад
saroyama
47 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasdimm
Дима 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$9
31 день
Качество работы на отл., продолжу работать дальше.
Работали, сотрудничеством по текстам доволен.

Заявки фрилансеров

Vasdimm
Дима 
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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