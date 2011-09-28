Требуется написание текстов для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок326 просмотров

Требуется специалист по написанию текстов для интернет-магазина, а также требуется оптимизация сайта для поисковиков, особенно под google.

сайт www.bambino39.ru

14 лет назад
Maxick35
Максим 
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт статей для блога и оптимизация -долгосрочно

    $50

    Требования к статьям: 1. Рерайт статьи из 1-4 источников (ссылки на интернет-ресурсы или сканированный текст предоставляется) 2. 1400-2000 знаков без пробелов (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus) 3. Уникальность более 95 % по Etxt Антиплагиат ...

    WordPress
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Rewrite англоязычного текста

    Требуетс rewrite англоязычного текста, с целью уникализации для google, причем текст предназначен для людей. тематика - дизайн. знаков без пробелов 11800

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO-копирайтинг, наполнение сайта.

    $1000

    www.rekomend.ru Сайт представляет из себя некое коммьюнити пользователей различных товаров и услуг, созданный для обмена опытом и рекомендациями. Как показывает практика, люди охотно оставляют своё мнение о товарах/услугах, когда товар/услуга уже описаны в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать 10 - 14 статей для интернет-сайта

    Доброго времени суток! Мне нужны несколько статей для интерне-сайта, по тематике " продажа недвижимости ". В тексте необходимо задействовать части исторического происхождения того или иного города и учесть некоторые ключевые слова которые ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайтинг/рерайтинг

    Требуется помощь в написании статей. Указывайте пожалуйста желаемую форму оплаты (мне удобно через Приват-24), сроки и стоимость за 1000 симв. без пробелов. Основные требования: уникальность ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественная статья-обзор по завершившейся конфере

    Качественная статья-обзор по завершившейся конференции по теме "Инфраструктура и решения для серверных и ЦОД" Вот сама конференция http://dcnt.ru/?p=6576 Нужно будет вставить диаграммы в статью по кол-во участников - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Порядка 6 млн. символов по юридической тематике

    Здравствуйте! Необходимо написать порядка 6 млн. символов по юридической тематике (тексты по кодексам - жилищному, уголовному и прочим) - 3000 статей по 2000 символов. В тексты вписываем ключевики. Пример: Статья 164 Уголовного кодекса. Хищение ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад