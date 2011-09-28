Требования к статьям: 1. Рерайт статьи из 1-4 источников (ссылки на интернет-ресурсы или сканированный текст предоставляется) 2. 1400-2000 знаков без пробелов (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus) 3. Уникальность более 95 % по Etxt Антиплагиат ...
Требуется написание текстов для интернет-магазина
Требуется специалист по написанию текстов для интернет-магазина, а также требуется оптимизация сайта для поисковиков, особенно под google.
сайт www.bambino39.ru
Заявки фрилансеров
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