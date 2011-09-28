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6 текстов для сайтов (разная тематика)
Нужно 6 текстов по определенным темам разной сложности. Каждый текст по 2000 символов без пробелов.
Указывайте пожалуйста цены и сроки
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