Нужно написать парочку статей про ОС андроид 2.2., 2.3. (краткий обзор: дата выхода, кодовое название, цифровая версия, основные фишки, нововедения, улучшения.) Объем чтоб раскрыть тему, но без воды. Тексты должны быть интересными, а не ...
3 статьи для Миралинкса
Подготовить 3 статьи, которые примут в Миралинкс.
Тематика: сауны.
Оплата по 80 рублей за статью.
Выбранный исполнитель
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