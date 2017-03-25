Написать 10 - 14 статей для интернет-сайта

Доброго времени суток!

Мне нужны несколько статей для интерне-сайта, по тематике " продажа недвижимости ". В тексте необходимо задействовать части исторического происхождения того или иного города и учесть некоторые ключевые слова которые мы вам назавем.

Объем работы примерно 10 - 14 статей по 200 - 250 слов /статья.

Срок выполнения 2 - 3 недели.

Язык: русский.

Тема: города Чехии и Европы

Оплата: webmoney

Связь: скайп, icq, телефон