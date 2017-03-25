Написать 10 - 14 статей для интернет-сайта

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Завершен3 заявки194 просмотра

Доброго времени суток!

Мне нужны несколько статей для интерне-сайта, по тематике " продажа недвижимости ". В тексте необходимо задействовать части исторического происхождения того или иного города и учесть некоторые ключевые слова которые мы вам назавем.

Объем работы примерно 10 - 14 статей по 200 - 250 слов /статья.

Срок выполнения 2 - 3 недели.

Язык: русский.

Тема: города Чехии и Европы

Оплата: webmoney

Связь: скайп, icq, телефон

14 лет назад
elcp
47 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
10 дней
Огромное спасибо! Рекомендую! Наталья управилась в заданные сроки.
Даниил, с Вами очень приятно работать:)

Заявки фрилансеров

Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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