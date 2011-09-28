Rewrite англоязычного текста

www.rekomend.ru Сайт представляет из себя некое коммьюнити пользователей различных товаров и услуг, созданный для обмена опытом и рекомендациями. Как показывает практика, люди охотно оставляют своё мнение о товарах/услугах, когда товар/услуга уже описаны в ...