Rewrite англоязычного текста

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Закрыт5 заявок203 просмотра

Требуетс rewrite англоязычного текста, с целью уникализации для google, причем текст предназначен для людей.

тематика - дизайн.

знаков без пробелов 11800

14 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$24
5 дней

Заявки фрилансеров

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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