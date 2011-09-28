Рерайт статей для блога и оптимизация -долгосрочно

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок287 просмотров

Требования к статьям:

1. Рерайт статьи из 1-4 источников (ссылки на интернет-ресурсы или сканированный текст предоставляется)

2. 1400-2000 знаков без пробелов (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus)

3. Уникальность более 95 % по Etxt Антиплагиат

4. 3 НЧ (низкочастотные) ключевые фразы (от 200 до 1000 запросов в месяц на http://wordstat.yandex.ru/) в статье, соответствие ключевых фраз теме статьи, одна из 3 НЧ должна присутствовать в названии статьи и дважды в тексте (выделяется жирным шрифтом)

5. Составление названия статьи, содержащего ключевую НЧ фразу , – 3 – 5 слов (не более 8).

6. Составление краткого описания статьи – ключевые предложения из текста статьи объемом не более 200 знаков (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus), содержащие НЧ из названия (желательно дважды). Предложения можно брать из 2-3 мест статьи, можно обрезать начало или конец предложений.

7. Объем работ – 3-7 статей в неделю.

8. Грамотный текст без грамматических и стилистических ошибок.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Соответствие всех идей статьи концепции сайта http://zhivie-recepti.ru – питание только продуктами растительного происхождения без термической и химической обработки (СЫРОЕДЕНИЕ), и одновременно лояльность к людям, практикующим другие системы питания.

10. Статьи по некоторым темам можно разбивать на 2-3 части (оплата каждой части отдельно), возможность раделения на части указывается в задании.

11. Стоимость – 35 рублей/статья.

12. ВАЖНО! От фрилансера требуется своевременность выполнения работ и соблюдение всех требований проекта.

13. При успешном сотрудничестве планируется предоставить фрилансеру доступ в качестве автора на сайте (Wordpress) с повышением стоимости за статьи.

14. Своевременность оплаты гарантирую.

Формат задания:

1. Тема статьи

2. 1-4 источника

3. Возможно дополнительное описание

Формат отчета:

1. Отчет в Microsoft Word.

2. Название статьи (Title).

3. Текст статьи с выделенными НЧ.

4. Перечень 3 НЧ из текста (Keywords).

5. Краткое описание статьи, содержащее НЧ (Description).

WordPress
14 лет назад
amysterym
Аделя 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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