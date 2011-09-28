Нужно написать 50 статей для проекта http://www.po4emu.ru на тему Природа.
Рерайт статей для блога и оптимизация -долгосрочно
Требования к статьям:
1. Рерайт статьи из 1-4 источников (ссылки на интернет-ресурсы или сканированный текст предоставляется)
2. 1400-2000 знаков без пробелов (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus)
3. Уникальность более 95 % по Etxt Антиплагиат
4. 3 НЧ (низкочастотные) ключевые фразы (от 200 до 1000 запросов в месяц на http://wordstat.yandex.ru/) в статье, соответствие ключевых фраз теме статьи, одна из 3 НЧ должна присутствовать в названии статьи и дважды в тексте (выделяется жирным шрифтом)
5. Составление названия статьи, содержащего ключевую НЧ фразу , – 3 – 5 слов (не более 8).
6. Составление краткого описания статьи – ключевые предложения из текста статьи объемом не более 200 знаков (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus), содержащие НЧ из названия (желательно дважды). Предложения можно брать из 2-3 мест статьи, можно обрезать начало или конец предложений.
7. Объем работ – 3-7 статей в неделю.
8. Грамотный текст без грамматических и стилистических ошибок.
9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Соответствие всех идей статьи концепции сайта http://zhivie-recepti.ru – питание только продуктами растительного происхождения без термической и химической обработки (СЫРОЕДЕНИЕ), и одновременно лояльность к людям, практикующим другие системы питания.
10. Статьи по некоторым темам можно разбивать на 2-3 части (оплата каждой части отдельно), возможность раделения на части указывается в задании.
11. Стоимость – 35 рублей/статья.
12. ВАЖНО! От фрилансера требуется своевременность выполнения работ и соблюдение всех требований проекта.
13. При успешном сотрудничестве планируется предоставить фрилансеру доступ в качестве автора на сайте (Wordpress) с повышением стоимости за статьи.
14. Своевременность оплаты гарантирую.
Формат задания:
1. Тема статьи
2. 1-4 источника
3. Возможно дополнительное описание
Формат отчета:
1. Отчет в Microsoft Word.
2. Название статьи (Title).
3. Текст статьи с выделенными НЧ.
4. Перечень 3 НЧ из текста (Keywords).
5. Краткое описание статьи, содержащее НЧ (Description).
Заявки фрилансеров
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