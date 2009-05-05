Профессиональный журналист, копирайтер. Статьи, сценарии,тексты
Специализация и профессиональные навыки
Тексты. Наполнение сайтов контентом. Копирайтинг, рерайт. Статьи и другие материалы различной тематики и назначения для СМИ, информационных порталов.
Работа с CMS Drupal, WP, DLE
Член Белорусского союза журналистов.
Опыт работы
Копирайтер
Подготовка статей, новостей и описаний для сайтов различной тематики. В том числе для компьютерных, технических, кулинарных, научно-популярных, информационных. Писал о пластиковых окнах, автомобилях, мебели, компьютерах и комплектующих, робототехнике, медицине, переводах с иностранных языков и т.д. Работаю с англоязычными сайтами.
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Портфолио
- Выбираем район для полноценной жизни299 просмотров
- Аренда техники для перевозки негабаритных грузов303 просмотра
- Варь, есть календарь?272 просмотра
- Металлочерепица – стальная броня для крыши345 просмотров
- Мебель как песня?246 просмотров
- А надо ли управлять продажами?193 просмотра
- Тексты джинглов для радио "Дни недели"329 просмотров
- Эффективна ли реклама на радио257 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
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Николай очень помог. Работа была сделана грамотно, качественно и со стопроцентной уникальностью. Благодарю.
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Грамотная постановка задачи. Своевременная оплата. Было приятно работать.
$2
10 баллов
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Николай, спасибо Вам за качественно выполненное задание. Сотрудничество оставило только приятное впечатление! Рекомендую всем!
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Вполне адекватный Заказчик с которым легко работать.