klassik16

Николай klassik16

 
59 летБеларусь/Гомель
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный журналист, копирайтер. Статьи, сценарии,тексты

Специализация и профессиональные навыки

Тексты. Наполнение сайтов контентом. Копирайтинг, рерайт. Статьи и другие материалы различной тематики и назначения для СМИ, информационных порталов. 

Работа с CMS Drupal, WP, DLE

Член Белорусского союза журналистов.

Опыт работы

Копирайтер

Подготовка статей, новостей и описаний для сайтов различной тематики. В том числе для компьютерных, технических, кулинарных, научно-популярных, информационных. Писал о пластиковых окнах, автомобилях, мебели, компьютерах и комплектующих, робототехнике, медицине, переводах с иностранных языков и т.д. Работаю с англоязычными сайтами.

Тексты для сайтаDrupalDLE
Отзывы заказчиков
zhalya
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Срочно нужны статьи
Николай очень помог. Работа была сделана грамотно, качественно и со стопроцентной уникальностью. Благодарю.
Грамотная постановка задачи. Своевременная оплата. Было приятно работать.
Ответный отзыв
ira822
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Срочный рерайт
Николай, спасибо Вам за качественно выполненное задание. Сотрудничество оставило только приятное впечатление! Рекомендую всем!
Вполне адекватный Заказчик с которым легко работать.
Ответный отзыв