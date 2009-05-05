Профессиональный журналист, копирайтер. Статьи, сценарии,тексты

Специализация и профессиональные навыки

Тексты. Наполнение сайтов контентом. Копирайтинг, рерайт. Статьи и другие материалы различной тематики и назначения для СМИ, информационных порталов.

Работа с CMS Drupal, WP, DLE

Член Белорусского союза журналистов.

Опыт работы

Копирайтер

Подготовка статей, новостей и описаний для сайтов различной тематики. В том числе для компьютерных, технических, кулинарных, научно-популярных, информационных. Писал о пластиковых окнах, автомобилях, мебели, компьютерах и комплектующих, робототехнике, медицине, переводах с иностранных языков и т.д. Работаю с англоязычными сайтами.