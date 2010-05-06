BONA

Наталия Бона BONA

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
http://www.weblancer.net/users/BONA/portfolio/

Отзывы заказчиков

swenter
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$18
9 баллов
10 лет назад
Написать качественный рерайт/копирайт
Работали долгое время, все отлично
Работать с Алексеем - одно удовольствие: четкое ТЗ, быстрая оплата, еще и теплые слова в адрес выполненной работы! Надеюсь, сотрудничаем не последний раз.
Ответный отзыв
tendent
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Бона Наталии (BONA)
Отличные тексты. Очень доволен исполнителем. Рекомендую!
И вновь от сотрудничества с Денисом только положительные эмоции.
Ответный отзыв
tendent
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$36
10 баллов
15 лет назад
Статьи "Песок" ч.1
Очень доволен работой Наталии. Рекомендую.
Четкая формулировка требований помноженная на своевременную оплату делает Дениса заказчиком, с которым приятно иметь дело. С уверенностью рекомендую.
Ответный отзыв
Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Работа по копирайту/рерайту
Наталия написала тексты на высоком уровне. Тексты "вкусные" - привлекают внимание посетителей и способствуют росту продаж. Продолжаю сотрудничество.
Довольна сотрудничеством: четкое задание, лояльные сроки, своевременная оплата!
Ответный отзыв
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Написание статей для сайта
Написание статей
Отличная работа. Быстро и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик! Полная свобода творчества плюс мгновенная оплата!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
10 отзывов
от $3
от 3 дней
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