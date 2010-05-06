Отзывы заказчиков
$18
9 баллов
10 лет назад
Работали долгое время, все отлично
Ответный отзыв
Работать с Алексеем - одно удовольствие: четкое ТЗ, быстрая оплата, еще и теплые слова в адрес выполненной работы! Надеюсь, сотрудничаем не последний раз.
$16
10 баллов
14 лет назад
Отличные тексты. Очень доволен исполнителем. Рекомендую!
Ответный отзыв
И вновь от сотрудничества с Денисом только положительные эмоции.
$36
10 баллов
15 лет назад
Очень доволен работой Наталии. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкая формулировка требований помноженная на своевременную оплату делает Дениса заказчиком, с которым приятно иметь дело. С уверенностью рекомендую.
$3
10 баллов
15 лет назад
Наталия написала тексты на высоком уровне. Тексты "вкусные" - привлекают внимание посетителей и способствуют росту продаж. Продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством: четкое задание, лояльные сроки, своевременная оплата!
$5
10 баллов
15 лет назад
Написание статей
Отличная работа. Быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Полная свобода творчества плюс мгновенная оплата!
Копирайтинг
10 отзывов
от $3
от 3 дней
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