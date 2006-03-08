Skype: rimljnin53
Последние шесть лет пишу статьи на строительные, технические, другие темы (география, философия, психология, филателия).
Имею более 100 публикаций в журналах, а количество статей в интернете перевалило за 8000.
Много приходится делать статей для оптимизации сайтов. Не смотря на повторение "контрольных" слов, считаю это интересным занятием, так как написать статью на тему "Цемент" - просто, а написать 20 статей на эту же тему для оптимизации сайта - уже нужно думать...
Два товарища, с которыми работаю более двух лет, помогают при больших объёмах заказов, поэтому опозданий с выполнением заданий не бывает!
Имею персональный аттестат.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Получил шикарные статьи, даже лучше, чем я планировал, очень доволен. +++
Ответный отзыв
Проиятно работать с заказчиком! Рекомендую всем, хотя и сам не против продолжить сотрудничество! С большим уважением, Левин Игорь Аркадьевич.
$0
10 баллов
16 лет назад
Интересный, неординарный и очень эрудированный автор. Его статьи отличаются обстоятельностью и комплексностью подхода. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Очень рекомендую!
$0
10 баллов
17 лет назад
Отличная работа! Большое спасибо. Всем советую.
$25
7 баллов
18 лет назад
Спасибо за предоставленный набросок статьи.
Копирайтинг
3 отзыва
от $5
от 2 дней
нет рейтинга