rimljnin

Игорь Левин rimljnin

 
70 летРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Skype: rimljnin53

Последние шесть лет пишу статьи на строительные, технические, другие темы (география, философия, психология, филателия).

Имею более 100 публикаций в журналах, а количество статей в интернете перевалило за 8000.

Много приходится делать статей для оптимизации сайтов. Не смотря на повторение "контрольных" слов, считаю это интересным занятием, так как написать статью на тему "Цемент" - просто, а написать 20 статей на эту же тему для оптимизации сайта - уже нужно думать...

Два товарища, с которыми работаю более двух лет, помогают при больших объёмах заказов, поэтому опозданий с выполнением заданий не бывает!

Имею персональный аттестат.

Отзывы заказчиков
kamris2004
Михаил 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
36 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Статьи
Получил шикарные статьи, даже лучше, чем я планировал, очень доволен. +++
Проиятно работать с заказчиком! Рекомендую всем, хотя и сам не против продолжить сотрудничество! С большим уважением, Левин Игорь Аркадьевич.
Ответный отзыв
chief-writer
Дмитрий 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Требуются авторы
Интересный, неординарный и очень эрудированный автор. Его статьи отличаются обстоятельностью и комплексностью подхода. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество. Очень рекомендую!
mossad
56 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
$0
10 баллов
17 лет назад
Нужен поиск информации - документы, просто цветные
Отличная работа! Большое спасибо. Всем советую.
marishalove
Иванова 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$25
7 баллов
18 лет назад
Нужно написать статью по продвижению сайта
Спасибо за предоставленный набросок статьи.
Копирайтинг
3 отзыва
от $5
от 2 дней
нет рейтинга