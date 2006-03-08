Skype: rimljnin53

Последние шесть лет пишу статьи на строительные, технические, другие темы (география, философия, психология, филателия).

Имею более 100 публикаций в журналах, а количество статей в интернете перевалило за 8000.

Много приходится делать статей для оптимизации сайтов. Не смотря на повторение "контрольных" слов, считаю это интересным занятием, так как написать статью на тему "Цемент" - просто, а написать 20 статей на эту же тему для оптимизации сайта - уже нужно думать...

Два товарища, с которыми работаю более двух лет, помогают при больших объёмах заказов, поэтому опозданий с выполнением заданий не бывает!

Имею персональный аттестат.