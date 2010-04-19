vovka-drug

Ищу исполнителя, возможно не одного, специализирующихся на темах: 1) баня, банщик, спа, массаж, массажист, апи-фитотерапия, чай, мануальная терапия 2) трудоустройство, поиск работы 3) сексология, ...
требуется сделать тематический портал на Drupal
1. каталог статей – в первую очередь – как минимум для начала – для поисковиков и людей
2. каталог пользователей/специалистов/организаций – это не срочно, позже, сложнее
(и/или)
3. каталог товаров/услуг
4. модуль оплаты платных услуг сайта – по мере раскрутки и попадания в топ
- Копирайтинг36 заявокЗакрыт13 лет назад
требуется сделать тематический портал на Drupal 1. каталог статей – в первую очередь – как минимум для начала – для поисковиков и людей 2. каталог пользователей/специалистов/организаций – это не срочно, позже, сложнее ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется помощь в написании тезнического задания для создания сайта социальная сеть Надо грамотно снять информацию с меня как с непосредственного заказчика Как оказалось, это не так просто, требуется опыт в написании ТЗ ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт15 лет назад