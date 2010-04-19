vovka-drug

требуется сделать тематический портал на Drupal

требуется сделать тематический портал на Drupal

1. каталог статей – в первую очередь – как минимум для начала – для поисковиков и людей

2. каталог пользователей/специалистов/организаций – это не срочно, позже, сложнее

(и/или)

3. каталог товаров/услуг

4. модуль оплаты платных услуг сайта – по мере раскрутки и попадания в топ