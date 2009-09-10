shushundra

Наталья Гильманова shushundra

 
42 годаРоссия/Уфа
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Слово, как сочетание мыслей и чувств…

Выполню качественный копирайт или рерайт

Подготовлю эффектную SEO статью

Напишу уникальный авторский текст на любую актуальную для Вас тему

Разработаю для Вас дипломный или курсовой проект по ВМ (в т.ч. экономико-математическое моделирование)

Напишу качественную работу по общеправовым дисциплинам

Немного о себе:

Образование:

- Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет (экономист-математик)

- Уфимский Юридический Институт МВД РФ (юрист в сфере экономической деятельности)

Проживаю и работаю в городе Уфа

Отлично владею Русским языком

Легко усваиваю большое количество новой информации

Опыт в написании статей – более 7 лет, в т.ч. для журналов «Compliment» и «Уфа» 

В силу природного любопытства, пишу тексты на разнообразные темы

К числу «любимых» могу отнести правовую и финансовую тематики, туризм, медицину и женское здоровье

Опыт написания курсовых и дипломных проектов – более 10 лет

Сроки уважаю

Плагиатом не занимаюсь

Наличие постоянной связи (qip, skype, e-mail)

СБС приветствуется

С удовольствием выполню Ваш заказ

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Отзывы заказчиков
diplommasha
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Написание статей на юридическую тематику
Отлично- все кеи,мета и ссылки на месте :)
Спасибо Мария, с вами легко и приятно работать! Задача ставится чётко, оплата вовремя.
Ответный отзыв
IbragimovG
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Приватный проэкт для Гильмановой Натальи
Статья получилась очень качественная, легко читаемая! Всё точно по ТЗ. Думаю, работаем и дальше.
Очень надёжный заказчик. Задание сформулировано предельно ясно, оплата переведена вовремя.
Ответный отзыв
diplommasha
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Приватный конкурс для Гильмановой Натальи
Великолепные статьи. Думаю, Брин с Пейджем отдадут мне теперь 1 место :))
Мария поставила ясную задачу, точно и вовремя оговорила все важные нюансы, всегда на связи. Приятно было работать!
Ответный отзыв
sokoldm
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Серия статей тематики лабораторная диагностика
Спасибо Наталья! Очень оперативно и качественно! Надеюсь, будем сотрудничать дальше.
Очень надёжный заказчик. Задание сформулировано предельно ясно, оплата переведена вовремя.
Ответный отзыв
t-w-i
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Приватный для Гильманова Наталья (shushundra)
Наталья выполнила мой проект точно по тз, быстро и грамотно. Рекомендую.
Спасибо, с вами приятно работать!
Ответный отзыв
Копирайтинг
16 отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$4/час
от $40от 2 дней
нет рейтинга