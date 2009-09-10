Слово, как сочетание мыслей и чувств…

Выполню качественный копирайт или рерайт

Подготовлю эффектную SEO статью

Напишу уникальный авторский текст на любую актуальную для Вас тему

Разработаю для Вас дипломный или курсовой проект по ВМ (в т.ч. экономико-математическое моделирование)

Напишу качественную работу по общеправовым дисциплинам

Немного о себе:

Образование:

- Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет (экономист-математик)

- Уфимский Юридический Институт МВД РФ (юрист в сфере экономической деятельности)

Проживаю и работаю в городе Уфа

Отлично владею Русским языком

Легко усваиваю большое количество новой информации

Опыт в написании статей – более 7 лет, в т.ч. для журналов «Compliment» и «Уфа»

В силу природного любопытства, пишу тексты на разнообразные темы

К числу «любимых» могу отнести правовую и финансовую тематики, туризм, медицину и женское здоровье

Опыт написания курсовых и дипломных проектов – более 10 лет

Сроки уважаю

Плагиатом не занимаюсь

Наличие постоянной связи (qip, skype, e-mail)

СБС приветствуется

С удовольствием выполню Ваш заказ