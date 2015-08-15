Есть верстка - fpsp.ru. Требуется сделать полностью работающий сайт на Jomla 1.6. возможны правки по верстке потребуются плагины virtueMart, фотогаллерея, встроить 5 калькулятооров (готовые), ...
Вёрстку 1 страницы сайта (несложно)
Нужно сверствать страницу сайта по техзаданию, без программирования, без скриптов и без текста - только вёрстка на заданную тему. Работа заключается в подборе тематических изрбражений и расстановке блоков кода.
Цена 20 дол.
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