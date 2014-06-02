Есть верстка - fpsp.ru. Требуется сделать полностью работающий сайт на Jomla 1.6. возможны правки по верстке потребуются плагины virtueMart, фотогаллерея, встроить 5 калькулятооров (готовые), ...
Срочная доработка сайта
Необходимо поправит верстку на существующем сайте.Работа срочная,оплата по факту.
Выбранный исполнитель
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