HTML верстка PSD макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок237 просмотров

Необходимо поверстать главную (см. приложение) и три внутренних страницы

Требования к верстке:

- DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"

- таблицы только для табличных данных (используются на одной из внутренних)

На приложенном макете:

- красным обозначены UL

- синим картинки IMG

- зеленым заголовки H1, H2

Бюджет ограничен, все предложения только сюда.

HTML
15 лет назад
prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

talex_80
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Работа была выполнена достаточно хорошо и в установленный срок.

Заявки фрилансеров

talex_80
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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