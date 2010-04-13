Есть верстка - fpsp.ru. Требуется сделать полностью работающий сайт на Jomla 1.6. возможны правки по верстке потребуются плагины virtueMart, фотогаллерея, встроить 5 калькулятооров (готовые), ...
Верстка главной и последующая - всего проекта
Сверстать страницу (макет в приложении)
Требования - валидная, кроссбраузерная верстка div'ами, в исключительных случаях (если того действительно требует ситуация) возможны таблицы. Меню - интерактивное, крупные кнопки в центре сверху и панель инструментов слева - тоже. Плюс - интерактивная "листалка" блоков с логотипами ВУЗов. Следовательно, требуется знание javascript/jquery.
Главный вопрос - сколько будет стоить верстка такой страницы. Более подробные требования ниже. Основное, на что прошу обратить внимание, - это НЕ САЙТ-ВИЗИТКА, а динамичный портал и в чем-то еще и просто программный продукт. К нему нельзя относиться как к статичной странице, надо помнить, что все может изменяться (количество элементов, занимаемое ими место и т.п.).
Работаю БЕЗ предоплаты. Оплата - ПО ФАКТУ выполненной работы. ТОЛЬКО С ПРОЕКТОМ здесь. Удачное выполнение данной страницы = верстка оставшихся макетов (около 20-25). В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать сроки и СТОИМОСТЬ работы.
Основные требования к верстке
1. Валидная и кроссбраузерная
2. Шаблонная - мы работаем со СВОИМ шаблонизатором, поэтому верстка - чистый HTML + JavaScript (минимально), но каждая страница в дальнейшем должна быть сверстана под ЕДИНЫЙ (для всех) шаблон. Страница собирается из СКЕЛЕТА, в который вставляются уже ШАПКА, ТЕЛО и ФУТЕР. Скелет - это собственно основной HTML-документ. Шапка и футер в общем единые для всех страниц, если где-то придется поменять (а вероятность этого 1%), то доверстаем просто еще один файл для футера или шапка, не трогая шаблон. Тело - различается для каждой конкретной страница. Выбранному исполнителю могу предоставить пример такой верстки (скелет + шапка + тело + низ).
3. Верстка div'ами, можно использовать таблицы, но там, где это действительно нужно (например, где какие-то данные выводятся в виде таблицы явно). Все, естественно, в стилях css.
4. Идеальный вариант такой. Есть ЕДИНЫЙ для всех страниц файл css и js (базовые скрипты, которые понадобятся). Для всех внутренних страниц, где требуются новые стили или скрипты - создаются НОВЫЕ файлы, которые мы просто подключаем только для той страницы, где этот файл нужен.
5. ИЗБЕГАТЬ "жесткой" верстки и любых ограничений.
6. ПОСТОЯННО помнить: а) любой текст ВЕЗДЕ должен быть текстом (даже надписи на графических кнопках, т.к. надписи мы должны уметь МЕНЯТЬ), б) любые списки могут содержать ПРОИЗВОЛЬНОЕ число пунктов, а не ровно то, что нарисовано на макете (это касается как список пользователей, так и любых других, в том числе меню и панели инструментов). В п. а) могут быть исключения, но каждый подобный элемент должен утверждаться.
7. ГЛАВНОЕ требование. Верстать "с умом", т.е. не бояться "включить" голову, либо спросить, если возникают какие-то вопросы по ходу.
8. Проект большой - хочу его сделать от начала и до конца с одним человеком, поэтому нужно - безусловно профессионализм, ответственность, пунктуальность, умение выдерживать дэдлайн и бороться с искушением набрать параллельно проектов и что-нибудь в итоге "завалить".
Выбранный исполнитель
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