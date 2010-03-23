Верстка сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок332 просмотра

Необходимо сверстать сайт состоящий из:

-1 главной и 8 внутренних блоков

-Лейаут фиксированный

-Никаких сложных для верстки элементов (максимум формы)

-Минимум графики

-IE 6 нужен

Высокое качество: кроссбраузерность, нормальные названия классов, семантика, оптимизация, хороший, читабельный код с комментариями.

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Для опытного вертальщика работы максимум на 2 полных дня. Проверять верстку будет специалист.

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Бюджет до $60 - субподряд.

Выбранным исполнителям я покажу макет. Гарантия оплаты (сообщю лично). Положительные отзывы, как работодателя 100% оплата. Возможен резерв оплаты или 10% предоплата.

Добавляйте предложения по такой схеме:

-опыт работы

-ссылка на лучшую работу (портфолио)

-контакты

Все предложения скрыты.

15 лет назад
_detpacked_
Вадим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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