Необходимо сверстать готовый макет PSD и прикрутить под систему модх.
Верстка сайта
Необходимо сверстать сайт состоящий из:
-1 главной и 8 внутренних блоков
-Лейаут фиксированный
-Никаких сложных для верстки элементов (максимум формы)
-Минимум графики
-IE 6 нужен
Высокое качество: кроссбраузерность, нормальные названия классов, семантика, оптимизация, хороший, читабельный код с комментариями.
----
Для опытного вертальщика работы максимум на 2 полных дня. Проверять верстку будет специалист.
----
Бюджет до $60 - субподряд.
Выбранным исполнителям я покажу макет. Гарантия оплаты (сообщю лично). Положительные отзывы, как работодателя 100% оплата. Возможен резерв оплаты или 10% предоплата.
Добавляйте предложения по такой схеме:
-опыт работы
-ссылка на лучшую работу (портфолио)
-контакты
Все предложения скрыты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо поправит верстку на существующем сайте.Работа срочная,оплата по факту.Завершен15 лет назад
Сверстать страницу (макет в приложении) Требования - валидная, кроссбраузерная верстка div'ами, в исключительных случаях (если того действительно требует ситуация) возможны таблицы. Меню - интерактивное, крупные кнопки в центре сверху и панель инструментов ...Завершен15 лет назад
- $50
Необходимо поверстать главную (см. приложение) и три внутренних страницы Требования к верстке: - DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" - таблицы только для табличных данных (используются на одной ...Завершен15 лет назад
- $65
Хотим немного поменять дизайн и структуру сайта www.xvatit.com. Нужно внести некоторые изменения в CSS, поменять 10-ть графических элементов, аккуратно выверстать шапку и оттестировать по браузерам на печать. Работы не много, но нужно сделать очень ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Нужно: 1) Сверстать испанскую версию 5-ти страничного сайта. 2) Внести ряд исправлений в верстку предыдущего "подрядчика" (языки - русский, португальский). 3) И еще несколько мелочей... ...Завершен15 лет назад
Нужна установка кода Sape на html. Вы мне говорите, что делать - я повторяю. Кто меньше попросит - тот и будит меня консультировать...Завершен15 лет назад
- $20
Нужно сверствать страницу сайта по техзаданию, без программирования, без скриптов и без текста - только вёрстка на заданную тему. Работа заключается в подборе тематических изрбражений и расстановке блоков кода. Цена 20 дол.Завершен10 лет назад
- $200
Требуется верстка под Drupal. Статический сайт из 15 страниц.Завершен15 лет назад
- $30
Верстка приватно для Паламарчук АлександрЗавершен15 лет назад