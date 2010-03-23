Есть несколько страниц дизайна сайта. Есть купленная система управления НетКат, есть домен и хостинг. Нужно валидно сверстать дизайн, установить на движок НетКат и настроить. Кроссбраузерность под основные браузеры. Резиновость от 15 до ...
Сделать выпадающее СSS-меню
Необходимо дописать выпадающие CSS меню на сайт.
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