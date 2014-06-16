Исправить верстку под ие

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Завершен5 заявок226 просмотров

Есть сайт сверстан, но в ие все очень плохо особеннов в ие6

test.looks.pl

от вас цена, сроки до конца недели

15 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Честный и адекватный заказчик, знает конкретно чего хочет, чётко объясняет задание. С оплатой проблем не было.

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operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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