Вападающее меню на чистом CSS + эффекты на jQuery

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок231 просмотр

Есть HTML код – структура меню на вложенных li/ul тэгах.

Для нее требуется сверстать css-menu + добавить javascript эффекты (можно использовать

только jQuery плагины)

Меню должно работать на всех современных браузерах с отключенным JavaScript,

javascript используется только для эффектов.

Внешний вид и эффекты как в этом меню

http://demo.rockettheme.com/oct09/features/style-variations?tstyle=style5&bgstyle=simple

Подробное ТЗ в личке.

Просьба обращаться только тем, кто уже имел опыт с подобными задачами.

CSSHTMLJavaScriptjQuery
15 лет назад
mplus
Плюс 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

beprime
Юрий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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