Вападающее меню на чистом CSS + эффекты на jQuery

Есть HTML код – структура меню на вложенных li/ul тэгах.

Для нее требуется сверстать css-menu + добавить javascript эффекты (можно использовать

только jQuery плагины)

Меню должно работать на всех современных браузерах с отключенным JavaScript,

javascript используется только для эффектов.

Внешний вид и эффекты как в этом меню

http://demo.rockettheme.com/oct09/features/style-variations?tstyle=style5&bgstyle=simple

Подробное ТЗ в личке.

Просьба обращаться только тем, кто уже имел опыт с подобными задачами.