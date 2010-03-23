Подправить небольшой баг в верстке под IE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок139 просмотров

Здравствуйте. Требуется подправить небольшой баг в верстке под IE. Подробности в личке.

PS. Проблема решена. )

15 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать дизайн и настроить CMS НетКат

    $100

    Есть несколько страниц дизайна сайта. Есть купленная система управления НетКат, есть домен и хостинг. Нужно валидно сверстать дизайн, установить на движок НетКат и настроить. Кроссбраузерность под основные браузеры. Резиновость от 15 до ...

    HTML-верстка3 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вападающее меню на чистом CSS + эффекты на jQuery

    $25

    Есть HTML код – структура меню на вложенных li/ul тэгах. Для нее требуется сверстать css-menu + добавить javascript эффекты (можно использовать только jQuery плагины) Меню должно работать на всех современных браузерах с ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Корректировка верстки слайдшоу для кроссбраузерн.

    Нужно откорректировать верстку слайдшоу на странице http://www.vipvoyages.com/caribbean/canouan_tobago В разных браузерах толщина рамок вокруг привьюшек разная, поэтому везде слайдшоу смотрится по разному. За основу брать ФФ.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта

    $60

    Необходимо сверстать сайт состоящий из: -1 главной и 8 внутренних блоков -Лейаут фиксированный -Никаких сложных для верстки элементов (максимум формы) -Минимум графики -IE 6 нужен Высокое качество: кроссбраузерность, нормальные ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка главной и последующая - всего проекта

    Сверстать страницу (макет в приложении) Требования - валидная, кроссбраузерная верстка div'ами, в исключительных случаях (если того действительно требует ситуация) возможны таблицы. Меню - интерактивное, крупные кнопки в центре сверху и панель инструментов ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад