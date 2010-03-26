Требуется сверстать макет из PSD исходника. Скрин в приложении. Требования: - кроссбраузерность; - seo - ориентированность( при необходимости обьясню, что я имею ввиду); - валидность и семантичность конечно же;
Сверстать HTML-шаблон.
Имеется макет, картинка во вложении.
Мне нужен сверстанный HTML-шаблон. Верстка — блочная. Чем проще, тем лучше. Все, что может быть описано в CSS - должно быть описано в CSS, никаких атрибутов Style и тем более - тегов font.
Шрифт - Tahoma. Размер шрифта для основного текста - 12px.
Логотип должен быть в виде PNG с прозрачным фоном. Тени - тоже в виде PNG.
Меню должно быть сверстано в виде списка, как можно проще. Например:
main page
и.т.д
Имеется PSD-исходник, но там ширина блоков ( и кегль основного щрифта) не соответствует требуемой. Как должно быть — указано во вложенном файле.
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