Сверстать HTML-шаблон.

Имеется макет, картинка во вложении.

Мне нужен сверстанный HTML-шаблон. Верстка — блочная. Чем проще, тем лучше. Все, что может быть описано в CSS - должно быть описано в CSS, никаких атрибутов Style и тем более - тегов font.

Шрифт - Tahoma. Размер шрифта для основного текста - 12px.

Логотип должен быть в виде PNG с прозрачным фоном. Тени - тоже в виде PNG.

Меню должно быть сверстано в виде списка, как можно проще. Например:

main page и.т.д

Имеется PSD-исходник, но там ширина блоков ( и кегль основного щрифта) не соответствует требуемой. Как должно быть — указано во вложенном файле.