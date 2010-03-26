Сверстать HTML-шаблон.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок188 просмотров

Имеется макет, картинка во вложении.

Мне нужен сверстанный HTML-шаблон. Верстка — блочная. Чем проще, тем лучше. Все, что может быть описано в CSS - должно быть описано в CSS, никаких атрибутов Style и тем более - тегов font.

Шрифт - Tahoma. Размер шрифта для основного текста - 12px.

Логотип должен быть в виде PNG с прозрачным фоном. Тени - тоже в виде PNG.

Меню должно быть сверстано в виде списка, как можно проще. Например:

    • main page

    и.т.д

Имеется PSD-исходник, но там ширина блоков ( и кегль основного щрифта) не соответствует требуемой. Как должно быть — указано во вложенном файле.

CSSHTML
15 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Очень грамотный специалист. Сверстал все в минимальный срок. Качество верстки — на отлично, все очень аккуратно. Нареканий не было, поправок вносить не потребовалось. Приятно было работать. Спасибо за качество и исполнительность!
Алексей четко определил ТЗ для работы над макетом. Был на связи, когда возникали вопросы. Вовремя оплатил. Приятно работать с Вами! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад