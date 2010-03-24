Сверстать макет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок175 просмотров

Требуется сверстать макет из PSD исходника.

Скрин в приложении.

Требования:

- кроссбраузерность;

- seo - ориентированность( при необходимости обьясню, что я имею ввиду);

- валидность и семантичность конечно же;

15 лет назад
pahom-ka
Антон 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

talex_80
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

talex_80
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад