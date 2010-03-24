Есть несколько страниц дизайна сайта. Есть купленная система управления НетКат, есть домен и хостинг. Нужно валидно сверстать дизайн, установить на движок НетКат и настроить. Кроссбраузерность под основные браузеры. Резиновость от 15 до ...
Срочно доделать шаблон под Joomla 1.5.x
Предыдущий верстальщик пропал, недоделав. Результат усилий здесь tent.ru.mastertest.ru Нужно срочно доделать шаблон.
- Внешний вид шаблона в присоединенной картинке.
- Кроссбраузерно – IE6.0 – 8.0, Firefox, Opera, Chrome
- По срокам – до 15:00 сегодня
- Эффекты меню отсюда http://www.cssplay.co.uk/menus/overlap_two.html
- На div'ах, единицы измерения em или %.
- CMS Joomla 1.5.х – нужно понимание, как выводятся модули в позиции данной CMS, и как делать разные стили для модулей в одной позиции
По оплате:
- просьба указывать бюджет
- оплата только рублями
- возможен расчет через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR) (не забывайте активировать кошелек), безналичная оплата или наличными в Москве
- оплата по факту (факт – работающий шаблон на сайте. Не нужно добавлять этапов вроде показать шаблон на своем хостинге, а потом озвучивать отдельные деньги за "внедрение")
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