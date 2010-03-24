Срочно доделать шаблон под Joomla 1.5.x

Предыдущий верстальщик пропал, недоделав. Результат усилий здесь tent.ru.mastertest.ru Нужно срочно доделать шаблон.

- Внешний вид шаблона в присоединенной картинке.

- Кроссбраузерно – IE6.0 – 8.0, Firefox, Opera, Chrome

- По срокам – до 15:00 сегодня

- Эффекты меню отсюда http://www.cssplay.co.uk/menus/overlap_two.html

- На div'ах, единицы измерения em или %.

- CMS Joomla 1.5.х – нужно понимание, как выводятся модули в позиции данной CMS, и как делать разные стили для модулей в одной позиции

По оплате:

- просьба указывать бюджет

- оплата только рублями

- возможен расчет через Яндекс.Деньги или Webmony (WMR) (не забывайте активировать кошелек), безналичная оплата или наличными в Москве

- оплата по факту (факт – работающий шаблон на сайте. Не нужно добавлять этапов вроде показать шаблон на своем хостинге, а потом озвучивать отдельные деньги за "внедрение")