Нужно доделать выпадающее в.меню (CSS,jQuery,PHP)

Есть не доделанное вертикальное меню с используемыми эффектами jQuery – структура меню на вложенных li/ul тэгах.

Требуется:

1) Дописать функционал работы меню, доделать логику.

2) Дописать css (недоделанная таблица в наличии) в связке с функционалом, привести к конечному, рабочему, внешнему виду как на рис. Обеспечить работоспособность меню на всех современных браузерах с отключенным JavaScript.

Подробное ТЗ в личке.

Просьба обращаться только тем, кто уже имел опыт с подобными задачами.