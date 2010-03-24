Есть несколько страниц дизайна сайта. Есть купленная система управления НетКат, есть домен и хостинг. Нужно валидно сверстать дизайн, установить на движок НетКат и настроить. Кроссбраузерность под основные браузеры. Резиновость от 15 до ...
Нужно доделать выпадающее в.меню (CSS,jQuery,PHP)
Есть не доделанное вертикальное меню с используемыми эффектами jQuery – структура меню на вложенных li/ul тэгах.
Требуется:
1) Дописать функционал работы меню, доделать логику.
2) Дописать css (недоделанная таблица в наличии) в связке с функционалом, привести к конечному, рабочему, внешнему виду как на рис. Обеспечить работоспособность меню на всех современных браузерах с отключенным JavaScript.
Подробное ТЗ в личке.
Просьба обращаться только тем, кто уже имел опыт с подобными задачами.
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