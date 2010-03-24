Нужно доделать выпадающее в.меню (CSS,jQuery,PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки213 просмотров

Есть не доделанное вертикальное меню с используемыми эффектами jQuery – структура меню на вложенных li/ul тэгах.

Требуется:

1) Дописать функционал работы меню, доделать логику.

2) Дописать css (недоделанная таблица в наличии) в связке с функционалом, привести к конечному, рабочему, внешнему виду как на рис. Обеспечить работоспособность меню на всех современных браузерах с отключенным JavaScript.

Подробное ТЗ в личке.

Просьба обращаться только тем, кто уже имел опыт с подобными задачами.

CSSJavaScriptjQueryPHP
15 лет назад
VYP
47 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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