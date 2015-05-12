Сверстать 1 страницу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок302 просмотра

Нужно сверстать 1 страницу из псд. Макет в приложении

15 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

wellwit
29 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

wellwit
29 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад