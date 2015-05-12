Предыдущий верстальщик пропал, недоделав. Результат усилий здесь tent.ru.mastertest.ru Нужно срочно доделать шаблон. - Внешний вид шаблона в присоединенной картинке. - Кроссбраузерно – IE6.0 – 8.0, Firefox, Opera, Chrome ...
Сверстать 1 страницу
Нужно сверстать 1 страницу из псд. Макет в приложении
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