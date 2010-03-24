Верстка шаблона на cs-cart 2

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка123 просмотра

Нужно сверстать и натянуть на CMS вот такой шаблон

http://cms.template-help.com/magento_27121/

Есть уже сверстанная первая страница

http://burrin.kz/test/

ее нужно только подогнать под кросбраузерность и валидность.

15 лет назад
aka_MACTEP
Алексей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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