Шаблон для joomla необходимо сверстать и создать

Был заказ шаблона для joomla, исполнитель поднял цену в переписке, на нее Мы согласились, была предоплата, были обещаны сроки которые исполнителем были сорваны на 2 дня. После того как исполнитель получил пару замечаний он просто отказался доделывать и потребовал оставшиеся деньги. Также были угрозы выложить ПСД уникального дизайна в паблик если ему не оплатят остатки за его недоделки. 1. Написано письмо в Я.Деньги с просьбой вернуть деньги 2. Будет написано заявление в ГУВД г. Москва по факту мошенничества 3. Будет написано письмо администрации weblancer для принятия мер по отношению к исполнителю