Ознакомиться с дизайном можно здесь: http://goldenbuyer.ru/actfind/ 1.Верстка блочная, на divах 2.Не тянется, а располагается с теми размерами, что есть по центру страницы 3.Все что написано текстом, за исключением кнопки ...
Доработка сайта на Joomla (верстка)
Есть уже готовый шаблон для Joomla, необходимо его немного подкорректировать и сделать календарь новостей.
Посмотреть шаблон можно тут: http://goodreclama.com/startuplab/
готовый вариант должен выглядеть как на скриншоте!
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