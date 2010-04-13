Доработка сайта на Joomla (верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка243 просмотра

Есть уже готовый шаблон для Joomla, необходимо его немного подкорректировать и сделать календарь новостей.

Посмотреть шаблон можно тут: http://goodreclama.com/startuplab/

готовый вариант должен выглядеть как на скриншоте!

Joomla
15 лет назад
xtzee
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

markophp
Марк 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$25
5 дней
Отлично справился с поставленной задачей, и уложился по срокам! Рекомендую!
Очень хороший заказчик и человек!Будем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

markophp
Марк 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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