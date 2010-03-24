Сверстать сложный макет. Много графики.

Необходимо очень быстро - за сегодня сверстать макет, так чтобы он везде смотрелся на 5+. Много графики и сложный для верстки макет. РЕЗИНОВЫЙ.

Макет показывается только выбранным исполнителям, оплата сразу по сдаче работы в СРОК.

От вас предложения цены, и пример работ.