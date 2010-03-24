Требуется вёрстка интернет магазина. Вёрстка след страниц: главная вход пользователя каталог корзина оформление заказа таблица товаров Сроки,стоимость, тип вёрстки.
Сверстать сложный макет. Много графики.
Необходимо очень быстро - за сегодня сверстать макет, так чтобы он везде смотрелся на 5+. Много графики и сложный для верстки макет. РЕЗИНОВЫЙ.
Макет показывается только выбранным исполнителям, оплата сразу по сдаче работы в СРОК.
От вас предложения цены, и пример работ.
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