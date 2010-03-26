Верстка сайта торговой сети

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок304 просмотра

Ознакомиться с дизайном можно здесь:

http://goldenbuyer.ru/actfind/

1.Верстка блочная, на divах

2.Не тянется, а располагается с теми размерами, что есть по центру страницы

3.Все что написано текстом, за исключением кнопки – «Разместить товары на Actfind», должно и быть текстом, а не картинкой

Макет в форме исходника Adobe Fireworks (не PSD).

Пишите в ICQ:454510, обсудим.

15 лет назад
serzhb
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitrirudenko
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Заказывал верстку. Все качественно, кроссбраузерно и в срок. Были небольшие недочёты, но быстро поправил. Работой доволен - всем советую. Буду обращаться к этому фрилансеру в дальнейшем.
Отличный заказчик, все четко, сработали в удовольствие, по оплате вообще вне конкуренции, рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmitrirudenko
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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