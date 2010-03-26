Верстка сайта торговой сети

Ознакомиться с дизайном можно здесь:

http://goldenbuyer.ru/actfind/

1.Верстка блочная, на divах

2.Не тянется, а располагается с теми размерами, что есть по центру страницы

3.Все что написано текстом, за исключением кнопки – «Разместить товары на Actfind», должно и быть текстом, а не картинкой

Макет в форме исходника Adobe Fireworks (не PSD).

Пишите в ICQ:454510, обсудим.