Профессиональный дизайн сайтов. Качественно и в срок. Огромный опыт работы.

Меня зовут Сергей Бабочкин и я уже более 5 лет занимаюсь профессиональным дизайном сайтов. Готов предложить огромный спектр услуг, начиная от создания логотипа и заканчивая полноценными шаблонами, как главной, так и внутренних страниц сайта. Стоимость изготовления дизайна для одного сайта варьируется в среднем от 200$ до 500$ в зависимости от сложности и количества внутренних страниц. Также дополнительно по вашему желанию предлагаю вам качественную верстку нарисованных мною шаблонов. Срок создания дизайна, в среднем, около недели.

Более того я имею более чем 7-ми летний опыт разработки сайтов. Отлично знаю PHP, MySQL, JavaScript (JQuery, AJAX и т.д.). Понимаю принципы поисковой оптимизации, имею опыт в разработке высоконагруженных сайтов.

Готов также рассмотреть варианты для удаленной постоянной работы.

Проживаю в Москве.

Связаться со мной можно по ICQ:454510 или по почте [email protected] (проверяется постоянно).