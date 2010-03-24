CSS + JS, верификация и правка чужой верстки

Есть работа на три-четыре дня активной зубодробительной верстки.

Суть - делается русская локализация иностранного интернет магазина, на движке WebAsyst Shop-Script.

Иностранный магазин сверстан продвинуто, например, используются вовсю imagemap для уменьшения количества картинок, активное-неактивное состояние иконок достигается за счет позиционированию backgrounda и т.д.

То есть люди?. когда верстали, думали, как сделать загрузку страницы легкой. Вовсю используется JS, есть корректирующий css для IE, отдельный print.css.

Верстка, разумеется. семантическая и безтабличная.

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При адаптации всей этой красоты к движку возникли многочиисленные проблемы, связанные с добавлением новых блоков, а также в силу того, что движок понапихал своих дополнительных DIV-ов. В результате нарушилась CSS иерархия, и верстка разваливается.

Требуется человек, реально умеющий работать с JS и CSS, чтобы идти за программерами, и править их кривую верстку на правильную, а также для чистки получающихся CSS файлов.

Работа в пятницу-субботу-воскресенье, в плотном контакте через скайп. То есть верстак смотрит на результат, смотрит на исходный магазин, разбирается с чужой кривизной и присылает порции правильного кода :) Плюс финальная чистка CSS-ок от мусора.