Есть уже готовый шаблон для Joomla, необходимо его немного подкорректировать и сделать календарь новостей. Посмотреть шаблон можно тут: http://goodreclama.com/startuplab/ готовый вариант должен выглядеть как на скриншоте!
CSS + JS, верификация и правка чужой верстки
Есть работа на три-четыре дня активной зубодробительной верстки.
Суть - делается русская локализация иностранного интернет магазина, на движке WebAsyst Shop-Script.
Иностранный магазин сверстан продвинуто, например, используются вовсю imagemap для уменьшения количества картинок, активное-неактивное состояние иконок достигается за счет позиционированию backgrounda и т.д.
То есть люди?. когда верстали, думали, как сделать загрузку страницы легкой. Вовсю используется JS, есть корректирующий css для IE, отдельный print.css.
Верстка, разумеется. семантическая и безтабличная.
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При адаптации всей этой красоты к движку возникли многочиисленные проблемы, связанные с добавлением новых блоков, а также в силу того, что движок понапихал своих дополнительных DIV-ов. В результате нарушилась CSS иерархия, и верстка разваливается.
Требуется человек, реально умеющий работать с JS и CSS, чтобы идти за программерами, и править их кривую верстку на правильную, а также для чистки получающихся CSS файлов.
Работа в пятницу-субботу-воскресенье, в плотном контакте через скайп. То есть верстак смотрит на результат, смотрит на исходный магазин, разбирается с чужой кривизной и присылает порции правильного кода :) Плюс финальная чистка CSS-ок от мусора.
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