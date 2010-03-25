Есть уже готовый шаблон для Joomla, необходимо его немного подкорректировать и сделать календарь новостей. Посмотреть шаблон можно тут: http://goodreclama.com/startuplab/ готовый вариант должен выглядеть как на скриншоте!
Верстка + наполнение контентом
Есть издательство. старые тети за допотопными компьютерами. в интернет выходят до сих пор через розетку.
сайт их наполняет работающая у них же девочка.
сайт сделан на фронтпейдже. ни про какие движки они и слышать не хотят.
есть новый дизайн.
но все хотят что бы как и раньше девочка все обновляла на фронтпейдже.
вот изначальный сайт во фронтпейдже - http://www.kurs-n.nnov.ru/index.htm
вот новый дизайн - http://www.kursn.ru/
- есть так же вариант верстки под фронтпейдж.
задача - перенести весь контент с 1 сайта на 2 сайт.
что бы девочка непарилась. и с сайтом новым так же могла все делать и наполнять через фронтпейдж.
Заявки фрилансеров
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