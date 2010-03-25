Верстка + наполнение контентом

Есть издательство. старые тети за допотопными компьютерами. в интернет выходят до сих пор через розетку.

сайт их наполняет работающая у них же девочка.

сайт сделан на фронтпейдже. ни про какие движки они и слышать не хотят.

есть новый дизайн.

но все хотят что бы как и раньше девочка все обновляла на фронтпейдже.

вот изначальный сайт во фронтпейдже - http://www.kurs-n.nnov.ru/index.htm

вот новый дизайн - http://www.kursn.ru/

- есть так же вариант верстки под фронтпейдж.

задача - перенести весь контент с 1 сайта на 2 сайт.

что бы девочка непарилась. и с сайтом новым так же могла все делать и наполнять через фронтпейдж.