Верстка + наполнение контентом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки261 просмотр

Есть издательство. старые тети за допотопными компьютерами. в интернет выходят до сих пор через розетку.

сайт их наполняет работающая у них же девочка.

сайт сделан на фронтпейдже. ни про какие движки они и слышать не хотят.

есть новый дизайн.

но все хотят что бы как и раньше девочка все обновляла на фронтпейдже.

вот изначальный сайт во фронтпейдже - http://www.kurs-n.nnov.ru/index.htm

вот новый дизайн - http://www.kursn.ru/

- есть так же вариант верстки под фронтпейдж.

задача - перенести весь контент с 1 сайта на 2 сайт.

что бы девочка непарилась. и с сайтом новым так же могла все делать и наполнять через фронтпейдж.

15 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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