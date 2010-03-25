Верстка на Joomla

Задачи таковы.

1. Есть готовый дизайн (.psd hi-res ,в слоях), который необходимо натянуть на уже работающий сайт. Сложность верстки оценивается как средняя.

В данный момент сайт работает на nic.ru (201), Joomla 1.5.15

Выдумывать/доделывать/изобретать не придется,такие работы согласно пункту 2.

2. Разовые опциональные работы по администрированию и программированию (этот же сайт).

3. В случае успешного выполнения первых двух пунктов – постоянное сотрудничество по 2 пункту.

Условия,выполнение которых обязательно,за что следует благодарить недобросовестных фрилансеров.

- вы находитесь в Москве

- предоставляете все возможные контакты

- приходите на личную встречу

- я бы еще взял скан паспорта и отпечатки пальцев...

Оплата обсуждаема в разумных пределах.

P.S. Тем, кому непонятно значение слова "обязательно", отказ будет по причине "некорректность".