Работа над сайтом визиткой

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cvhpartnership dot com

требует дорабатки в плане

1. на страницах с текстом менюшки убрать. там где меню остается оно должно быть закрытым. сейчас оно у нас все время открыто при переходе на страницу назад.

2. в текстах надо сделать одинаковое растояние между параграфами.

3. вот расстояние между кубиками и границей страницы видите? нужно кубики расдвинуть на половину этого растояния так чтобы страница с текстами была больше. не текст, а сама страница просторнее.

15 лет назад
ofeliyakiev
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Fob
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Fob
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7 лет назад
15 лет назад