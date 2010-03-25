Есть уже готовый шаблон для Joomla, необходимо его немного подкорректировать и сделать календарь новостей. Посмотреть шаблон можно тут: http://goodreclama.com/startuplab/ готовый вариант должен выглядеть как на скриншоте!
Верстка. совместимость
Исправить верстку: адаптировать формы для IE6 (загрузка картинок, и тд)
Заявки фрилансеров
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