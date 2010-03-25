Поправить верстку

Есть сайт http://bru.kiev.ua/ и верстка при разрешении 1024 на 768 вобще слетала. Пока что там сделали за 5 минут экстренное решение джаваскриптом, чтоб при 1024 на 768 верстка не портилась.

Так вот задача, нужно, чтобы при разрешении 1024 на 768 верстка не слетала и главное была резиновой, как на более высоких разрешениях. На более высоких разрешениях(1280 на **) все норм, а на 1024 слетает.

Укажите СТОИМОСТЬ и срок.