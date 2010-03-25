Настройка темы для движка смф

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки147 просмотров

Требуется вставить нужную нам шапку в шаблон движка SMF,

а также изменить его цветовую гамму и оформление согласно

нашего ТЗ. Работы максимум на 5-6 часов.

Бюджет - 50 долл. Оплата - СБС (половину комиссии готов взять на себя)

Срок - ваше видение после ознакомления с ТЗ.

15 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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