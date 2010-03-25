Нужно сверстать шаблон для Jommla 1.5, Главаная стр + 2 внутренние. Подробное описание находится в архиве. Сроки 2-3 дня.
Настройка темы для движка смф
Требуется вставить нужную нам шапку в шаблон движка SMF,
а также изменить его цветовую гамму и оформление согласно
нашего ТЗ. Работы максимум на 5-6 часов.
Бюджет - 50 долл. Оплата - СБС (половину комиссии готов взять на себя)
Срок - ваше видение после ознакомления с ТЗ.
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