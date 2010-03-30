Натянуть дизайн на движок трекера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки167 просмотров

Нужно натянуть дизайн на вот такой трекер http://ppkbb3cker.ru/

Требования к кандидату:

Опыт работы с версткой от 1-го года.

Кросбраузерная верстка DIV.

Наличие примеров работ.

Отсутствие отрицательных отзывов.

Заявки оставляем в новости.

15 лет назад
Hazarus
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Отличный, грамотный исполнитель. Всё сделал в срок. Будем еще обращаться по натяжке дизайнов.
Очень хороший заказчик. Точная постановка задачи. Быстрое реагирования на возникающие вопросы. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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