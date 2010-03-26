Срочная верстка макетов в HTML

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок322 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно срочно отверстать 5 макетов дизайн сайта. Макеты приложены к письму. Если устроят условия дам PSD.

Качество лучшее. Примеры верстки как www.audit.tj. Все должно быть кроссбраузерно, на дивах, все должно быть абсолютно, как на макете и ничего своего ставить не надо.

Должен работать в браузерах IE 6-7, Firefox, Opera и Chrome. Прежде чем мне показать, нужно будет все проверить.

По макетам – 1 главная страница и 4 внутренних. Внутренние макеты несложные, таблиц и чего то-сложного нет, только обычный текст.

Верстка должна быть валидная и так, чтобы программисту была понята.

САМОЕ главное условие – верстка нужна к 18.00 по-московскому времени, то есть через 7 часов. Если в это условие не попадаете лучше не пишите, пожалуйста.

Никаких опозданий и задержек – это очень важно.

В комментариях прошу дать мне стоимость за все 5 макетов и согласие с условиями, что к 18.00 все макеты будут у меня на почте, желательно раньше. Также в комментариях, укажите, пожалуйста, ссылку на работы.

По поводу цены - не загибайте тоже.

HTML
15 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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