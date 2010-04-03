Добавить текст на главную сайта

Отличный заказчик. Четко и понятно ставит задачу. Проект затянулся из-за того, что оказался гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Но трудностей мы не боимся :) Оплата сразу по завершению. В общем все отлично, всем рекомендую...