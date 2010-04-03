Добавить текст на главную сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок286 просмотров

Необходимо на главную сайта добавить текст, который я дам. Строго валидная, кроссбраузерная верстка.

15 лет назад
alextan76
Алексей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
15 лет назад
$15
1 день
Исполнитель, который ответственно подходит к решению поставленной задачи. Задание выполнил на отлично. Исправил все найденные ошибки до последнего. Сложной работы не боится, рекомендую!
Отличный заказчик. Четко и понятно ставит задачу. Проект затянулся из-за того, что оказался гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Но трудностей мы не боимся :) Оплата сразу по завершению. В общем все отлично, всем рекомендую...

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
15 лет назад

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