Исправить ошибки

Есть сайт http://bru.kiev.ua/ и верстка при разрешении 1024 на 768 вобще слетала. Пока что там сделали за 5 минут экстренное решение джаваскриптом, чтоб при 1024 на 768 верстка не портилась. Так вот задача, нужно, ...