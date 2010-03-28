Нужно сверстать шаблон для Jommla 1.5, Главаная стр + 2 внутренние. Подробное описание находится в архиве. Сроки 2-3 дня.
Верстка сайта под IE6
Необходимо переверстать сайт http://mimimotik.ru так, чтобы он нормально отображался в IE6.
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