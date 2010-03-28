Верстка сайта под IE6

Сразу сказал стоимость и сколько времени это займет. И сделал всё в срок, даже с запасом. Принимал положительно все замечания и корректировки ТЗ по ходу работы, помог встроить верстку в CMS. В итоге даже удалось сделать чуть больший объем работы, чем планировалось вначале по проекту. Отлично справился с работой, рекомендую!