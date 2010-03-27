Верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки175 просмотров

Требуется верстка главной страницы простенького сайта - два раза, таблицами и смешано.

Срочно. Бюджет 500 руб.

15 лет назад
n00l
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ykm
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
1 день
Обещал сделать за 2-3 часа, через сутки выслал мне сайты НЕ С МОИМ ДИЗАЙНОМ. С моим дизайном человек не справился, сказал что это сложно, верстать он не умеет. Сайты у меня были предельно простые. PS Все условия были поставлены изначально. Дополнительных вопросов не было. На дизайн этого юноши я не соглашался. Юноша сам признался что ему скоро 13 лет. Абзац. 28.03.2010 17:29:11 вам сколько лет? 28.03.2010 17:29:14, youknowme 13 28.03.2010 17:29:19, все ясно 28.03.2010 17:29:26, youknowme будет через месяц
Человек совершенно неадекватен. Скинул мне "топором написанное" (по его словам) техническое задание. После того, как я предоставил первую часть работы, заказчик сказал, что всё не верно. Я перечислил по пунктам, что сделано, сверяясь с ТЗ. Ладно, пошёл заказчику на встречу, но в итоге оказалось, что ему нужно, чтобы я ПЕРЕВЕРСТАЛ СТРУКТУРУ дизайна БЕЗ ИСХОДНИКОВ. Тогда я предложил ему сделать через 12 часов СВОЙ дизайн (т.к. заказчику просто нужна была уникальность в Яндексе), на что тот согласился. Готовую работу я отправил даже раньше назначенного времени, но на это получил матерные вопли, суть которых была - "Почему не мой дизайн?" (хотя именно на это мы и договорились). Ну и в итоге получил угрозы, очердную порцию мата и отрицательный отзыв. РАБОТАТЬ С НИМ НЕ СОВЕТУЮ. НАДЕЮСЬ, ЧТО МОЙ МАТЕРИАЛ НИГДЕ ИСПОЛЬЗОВАН НЕ БУДЕТ!

Заявки фрилансеров

ykm
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад

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