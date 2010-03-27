Человек совершенно неадекватен. Скинул мне "топором написанное" (по его словам) техническое задание. После того, как я предоставил первую часть работы, заказчик сказал, что всё не верно. Я перечислил по пунктам, что сделано, сверяясь с ТЗ. Ладно, пошёл заказчику на встречу, но в итоге оказалось, что ему нужно, чтобы я ПЕРЕВЕРСТАЛ СТРУКТУРУ дизайна БЕЗ ИСХОДНИКОВ. Тогда я предложил ему сделать через 12 часов СВОЙ дизайн (т.к. заказчику просто нужна была уникальность в Яндексе), на что тот согласился. Готовую работу я отправил даже раньше назначенного времени, но на это получил матерные вопли, суть которых была - "Почему не мой дизайн?" (хотя именно на это мы и договорились). Ну и в итоге получил угрозы, очердную порцию мата и отрицательный отзыв. РАБОТАТЬ С НИМ НЕ СОВЕТУЮ. НАДЕЮСЬ, ЧТО МОЙ МАТЕРИАЛ НИГДЕ ИСПОЛЬЗОВАН НЕ БУДЕТ!