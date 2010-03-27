Проект для Лученков Артем (Hungry_Hunter)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка183 просмотра

Поправить вёрстку, подробности в ЛС.

15 лет назад
kamris2004
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
1 день
Всё быстро и чётко, впрочем другого результата я от него и не ждал.+++
Как всегда все отлично. Работа сдана, деньги уплачены...

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
15 лет назад

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