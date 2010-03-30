Верстка дизайна для OsCommerce Vam Edition

Был приятно удивлен работе с Виталием. Неожиданно было сделано предложение по смене движка и грамотные предложения по дизайну. Работа велась четко со знанием дела и даже неожиданные повороты в проекте не смутили его. Буду сотрудничать с ним и дальше.