Верстка дизайна для OsCommerce Vam Edition

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки167 просмотров

Здравствуйте! Необходимо на основе имеющегося дизайна сделать верстку сайта на OsCommerce и обеспечить его работу

15 лет назад
Wolgan404
Юрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$250
2 дня
Был приятно удивлен работе с Виталием. Неожиданно было сделано предложение по смене движка и грамотные предложения по дизайну. Работа велась четко со знанием дела и даже неожиданные повороты в проекте не смутили его. Буду сотрудничать с ним и дальше.
Спасибо, все замечательно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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