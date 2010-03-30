Требуется из шаблонов сверстать 3 странички - главная, основная страничка с контентом и с прокручивающимся списком картинок на js. Всё подробно указано в ТЗ: dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/tz.docx Главная: dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/1.png Контент: dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/2.png dl.dropbox.com/u/1218489/casino/layots/2_1.png ...
Верстка дизайна для OsCommerce Vam Edition
Здравствуйте! Необходимо на основе имеющегося дизайна сделать верстку сайта на OsCommerce и обеспечить его работу
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